NBA, incerto il rientro di Zion Williamson: ecco il perché (Di giovedì 23 luglio 2020) Zion Williamson potrebbe slittare il suo rientro in campo post lockdown. Il rookie dei Pelicans infatti è uscito una settimana fa dalla bolla di Orlando per motivi familiari e ora, a causa delle procedure anti-Covid, sarà costretto a effettuare una serie di test e un periodo di quarantena. Il classe 2000non è ancora rientrato nella sede scelta dalla NBA per la ripartenza e si sta sottoponendo a test quotidiani per controllare un eventuale contagio. Fino ad ora però, come riportato da Will Guillory di The Athletic, hanno tutti dato esito negativo. Il rookie, sempre secondo il giornalista, avrebbe tutte le intenZioni di ricongiungersi alla squadra una volta sistemate le questioni familiari. La sua presenza ovviamente risulterebbe fondamentale per i sogni playoff della ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA Incerto il ritorno di Zion Williamson: ecco perché potrebbe slittare il suo rientro in campo post lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : NBA incerto NBA, incerto il rientro di Zion Williamson: ecco il perché Sportface.it NBA, LeBron James e l'asta da record per la sua card: spesi 1.8 milioni di dollari

Un collezionista ha deciso di investire buona parte del suo capitale per acquistare una card dell'anno da rookie firmata da LeBron James: "È un modo per differenziare il rischio in una fase economica ...

NBA – Futuro e contratti In The Bubble, Gallinari compreso

Dentro, dietro e oltre la Bolla in vista della ripresa della NBA. Dietro stanno questioni di soldi e contratto e oltre il futuro un po’ incerto, motivi per cui non tutti i 330 giocatori delle 22 squad ...

Un collezionista ha deciso di investire buona parte del suo capitale per acquistare una card dell'anno da rookie firmata da LeBron James: "È un modo per differenziare il rischio in una fase economica ...Dentro, dietro e oltre la Bolla in vista della ripresa della NBA. Dietro stanno questioni di soldi e contratto e oltre il futuro un po’ incerto, motivi per cui non tutti i 330 giocatori delle 22 squad ...