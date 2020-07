Nascerà una nuova discarica a due chilometri da Villa Adriana? (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - "Un nuovo progetto di discarica nell'agro romano pretestino e la Valle dei grandi giganti dell'acqua, a due chilometri dalla Villa dell'Imperatore Adriano. A San Gregorio da Sassola il consiglio comunale ha da poco approvato un progetto per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, come si legge nel testo discusso dall'assise". È quanto denunciano le associazioni Salviamo Villa Adriana e associazione Ponte Lupo, due realtà che in passato hanno già lottato contro le discariche che minacciavano l'area di San Vittorino e la Villa di Adriano. La discarica, sottolineano in una nota, "andrebbe a prendere il posto di oltre tremila ulivi e vigne in uno dei pochi scorci ancora incontaminati ... Leggi su agi

