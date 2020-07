Napoli – Maksimovic, c’è l’accordo per il rinnovo contrattuale (Di giovedì 23 luglio 2020) Nikola Maksimovic sarà un giocatore del Napoli per qualche altra stagione. A riportare la notizia è stata in queste giorni l’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, sempre molto vicina alle vicende sportive azzurre. In particolare nella giornata di lunedì vi è stato un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Fali Ramadani, agente … L'articolo Napoli – Maksimovic, c’è l’accordo per il rinnovo contrattuale Leggi su dailynews24

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #ParmaNapoli, le formazioni ufficiali: #Parma: Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, K… - VJ4BET : FORMAZIONI: #Parma: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Siligardi, Caprari, Kar… - valentifrances4 : RT @SSCNapoliNews_: Napoli starting XI Vs Parma: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Allan, Politano, Loza… - GruppoEsperti : #Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Siligardi, Caprari, Karamoh… - CalciomercatoVC : Serie A?????? ??Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI di #ParmaNapoli -Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Pezzella;… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maksimovic Napoli, incontro per il rinnovo di Maksimovic Calciomercato.com Serie A: Finalmente Parma! I Ducali tornano alla vittoria, Napoli sconfitto 2-1

All’Ennio Tardini di Parma i crociati affrontano il Napoli per conquistare 3 punti che servono più per orgoglio che per la classifica. Il match inizia con un Politano in serata di grazia che dopo 240 ...

Napoli-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Sassuolo si sfidano in una gara che ha poco da dire nella fisionomia complessiva del campionato. La squadra di Gattuso è già ai gironi di E ...

All’Ennio Tardini di Parma i crociati affrontano il Napoli per conquistare 3 punti che servono più per orgoglio che per la classifica. Il match inizia con un Politano in serata di grazia che dopo 240 ...Entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Sassuolo si sfidano in una gara che ha poco da dire nella fisionomia complessiva del campionato. La squadra di Gattuso è già ai gironi di E ...