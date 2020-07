Napoli, Llorente in parte in gruppo. Ospina lavora in palestra (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo la gara di Parma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra di Gattuso prepara la sfida contro il Sassuolo in programma sabato al San Paolo alle 21:45. Di seguito il report dell’allenamento comunicato dal club. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Tardini hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 3, in una prima fase di torello ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Llorente ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. palestra per Ospina. L'articolo Napoli, ... Leggi su ilnapolista

