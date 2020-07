Napoli, dall’interesse per Boga fino alla trattativa Osimhen: il punto sul mercato del club azzurro (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Napoli prosegue la sua attività sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Gattuso in vista della prossima stagione. In attesa che si sblocchi l’operazione Osimhen, con la fumata bianca che dovrebbe arrivare la settimana prossima, il club azzurro ha riallacciato i contatti con il Sassuolo per Jeremie Boga. Francesco Pecoraro/Getty ImagesL’esterno offensivo neroverde era già stato seguito in passato, al punto che Cristiano Giuntoli aveva ammesso il proprio interesse nei suoi confronti. Adesso il Napoli si è rimesso sulle sue tracce e nei prossimi giorni avvierà nuovi contatti per capire meglio la situazione. Per quanto riguarda le uscite infine, la società del ... Leggi su sportfair

