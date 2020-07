Napoli, Antonio Corbo avvisa: “Allan irritante, si sente con la fantasia ancora a Parigi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha commentato la sconfitta degli azzurri a Parma: “Il Napoli si è fermato a Bergamo il 2 luglio. Quando andò a sbattere con tutte le sue illusioni contro un’Atalanta allora irresistibile, ben lanciata sulle piste di Lazio e Inter. In venti giorni 11 punti su 18 sono il segnale di una flessione. Ma più che il bilancio (3 vittorie, due pareggi, la sconfitta di ieri) preoccupa la flemmatica partecipazione della squadra, la sua fase calante, l’impotenza nel reagire, la vanità quando eccede nel palleggio senza mai occupare l’area. Manca un obiettivo, avendo il Napoli in agenda dopo la Coppa Italia 2020 solo il viaggio a Barcellona per gli ottavi di Champions. Si saprà l’8 agosto se in questi ... Leggi su calciomercato.napoli

poliziadistato : #15luglio 1982 le Brigate Rosse uccisero in un agguato terroristico a Napoli il vice questore aggiunto Antonio… - IsabelP03584755 : RT @Tiqets: Entra nella magnifica chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto e scopri il suo passato mentre la esplori con un'audioguida. ?? A… - antonio_gaito : #Osimhen, l'intermediario: 'Col #Napoli affare in definizione, silenzio fino alla chiusura...' - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: Il mio editoriale post #ParmaNapoli è online su - Lelo49457 : @antonio_gaito Per questo che si parlava di belotti e si parla di boga. Post lockdown il Napoli è tra le poche squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Antonio Catturato in Spagna il latitante di Napoli Antonio Todisco: blitz a Fuengirola Il Gazzettino Vesuviano Napoli, Antonio Corbo avvisa: “Allan irritante, si sente con la fantasia ancora a Parigi”

Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha commentato la sconfitta degli azzurri a Parma: “Il Napoli si è fermato a Bergamo il 2 luglio. Quando andò a sbattere con tutte le ...

Casandrino, denunciati tre immigrati: carte false per far arrivare i familiari

Tre cittadini stranieri denunciati dalla polizia municipale per falsità in atti prodotti. Al cuore non si comanda, e così tre immigrati, di origini pakistane e cingalesi, residenti a Casandrino da qua ...

Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha commentato la sconfitta degli azzurri a Parma: “Il Napoli si è fermato a Bergamo il 2 luglio. Quando andò a sbattere con tutte le ...Tre cittadini stranieri denunciati dalla polizia municipale per falsità in atti prodotti. Al cuore non si comanda, e così tre immigrati, di origini pakistane e cingalesi, residenti a Casandrino da qua ...