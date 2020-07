Napoli, 18 anni per il sicario che ferì la piccola Noemi (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è concluso il processo in primo grado nei confronti dei responsabili del ferimento della piccola Noemi a Napoli. Napoli – Si è concluso il processo di primo grado nei confronti dei responsabili del ferimento della piccola Noemi a Napoli. Il Tribunale ha deciso di condannare a 18 anni di reclusione l’esecutore materiale dell’agguato mentre il fratello-complice dovrà scontare una pena di 14 anni. Il vero obiettivo di questo blitz era Salvatore Nurcaro, considerato un esponente di un clan rivale. La richiesta era di 20 anni, ma il giudice ha rivisto a ribasso la sentenza con una condanna a 18 anni per Armando Del Re e 14 per il fratello Antonio. I genitori ... Leggi su newsmondo

repubblica : Noemi, condannato a 18 anni il sicario che ferì la bimba a Napoli, 14 anni per il fratello-complice - claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “#Osimhen arriva al #Napoli grazie ad Andrea D'Amico. Lo aveva promesso a Gattuso pochi… - TgrRai : #Noemi, bimba ferita gravemente in agguato di camorra tra la folla a #Napoli: 18 e 14 anni anni le pene inflitte ai… - NewsMondo1 : Napoli, 18 anni per il sicario che ferì la piccola Noemi - NackaSkoglund89 : Juve Napoli Parma sicure in Champions nei prossimi anni quindi Entusiasmante lotta tra romane e milanesi per il q… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anni Euro falsi da Napoli in tutto il mondo, condannati gli specialisti del Napoli Group Il Mattino Emanuela Schioppo dice addio al Napoli, lettera denuncia dell'ex capitano: "Costretta ad andare via"

Un amore finito. Male. E’ quello che si evince dalla lettera che Emanuela Schioppo, ormai ex calciatrice del Napoli Femminile, ha scritto di proprio pugno, per prima ringraziare la società con la qual ...

Campania negli ultimi 6 anni sono state 15.775 le chiamate al numero antiviolenza 1522

NAPOLI – Stupri, femminicidi e altre violenze sessuali sono gravissime forme di violazione dei diritti umani, che segnano indelebilmente le vittime nel fisico e nella psiche, compromettendone la salut ...

Un amore finito. Male. E’ quello che si evince dalla lettera che Emanuela Schioppo, ormai ex calciatrice del Napoli Femminile, ha scritto di proprio pugno, per prima ringraziare la società con la qual ...NAPOLI – Stupri, femminicidi e altre violenze sessuali sono gravissime forme di violazione dei diritti umani, che segnano indelebilmente le vittime nel fisico e nella psiche, compromettendone la salut ...