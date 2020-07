Musica, danza e parole per Naya Rivera: da Heather Morris e Chris Colfer le dediche più toccanti (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono già passati dieci giorni dal ritrovamento del corpo di Naya Rivera, e alle parole d'affetto spese finora per celebrarne la vita si aggiungono adesso i toccanti contributi di due fra gli amici e i colleghi a lei più vicini: Heather Morris e Chris Colfer, rispettivamente Brittany e Kurt in Glee. La prima, alla quale Naya Rivera era rimasta legata da un rapporto intimo e familiare, ha deciso di condividere con i follower di Instagram un tributo insolito e toccante sulle note di una canzone dell'amica, e accompagnato da un messaggio dal quale traspaiono dolore e speranza: Voglio condividere qualcosa di molto personale con tutti voi… Il lutto può essere molto diverso per ognuno… ... Leggi su optimagazine

NMaria443 : RT @TeatroSCassiano: Il costume teatrale #barocco rivela la spettacolarità, tramite la fantasia e la maestosità, sia esso realizzato per me… - news_forlicesen : Musica e danza circense: Francesco Sgrò in scena con 'Nel tempo. Un assolo per due corpi' - garganolab2_0 : RT @immediatonet: Teatro, musica e danza per esaltare la bellezza dell’Anfiteatro Augusteo di #Lucera. Presentato cartellone di eventi http… - cmont4560 : RT @DavLucia: Tramonti d’estate! Magici tramonti! Basta poco per intravedere la loro bellezza,nella sua grandezza il sole si allontana,il s… - CiriaCid : Danza/Ciria Aritz/Musica Cristiana -

Ultime Notizie dalla rete : Musica danza Musica, danza e poesia sull'isola, una giornata in Palmaria coi "No Masterplan" Città della Spezia Il Chianti Festival continua fra musica, Bruscello Storico e un omaggio a Italo Calvino

Sono questi i prossimi appuntamenti in programma da domani, martedì 21 luglio, con il Chianti Festival 2020 promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con ...

Teatro, danza, cinema e performance a cielo aperto

A Montepulciano, nel cuore del borgo medievale, si accendono le luci sul Cantiere Internazionale d'Arte. Giunto alla sua quarantacinquesima edizione, questo appuntamento - in calendario dal 23 luglio ...

Sono questi i prossimi appuntamenti in programma da domani, martedì 21 luglio, con il Chianti Festival 2020 promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con ...A Montepulciano, nel cuore del borgo medievale, si accendono le luci sul Cantiere Internazionale d'Arte. Giunto alla sua quarantacinquesima edizione, questo appuntamento - in calendario dal 23 luglio ...