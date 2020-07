Municipio VII, Bonafoni-Cofano: no ambizioni a danno cittadini (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Apprendiamo dalle agenzie che la presidente del VII Municipio Monica Lozzi ha annunciato la propria candidatura a sindaca di Roma con la lista sovranista ITALEXIT. Il M5S di Roma perde quindi un altro Municipio che non puo’ che evidenziare ulteriormente il fallimento della sindaca Raggi e delle sue politiche. Come POP ribadiamo la necessita’ e l’urgenza di tornare a discutere di Roma e dei suoi municipi, dei suoi problemi e delle risorse da valorizzare, in una citta’ che in questi 4 anni si e’ fermata dal punto di vista economico, culturale, sociale, ambientale e di cui la Presidente Lozzi ne e’ stata pienamente responsabile, al pari della sindaca Raggi.” “Chiediamo pertanto le dimissioni di Monica Lozzi da presidente del Municipio VII, affinche’ non utilizzi ... Leggi su romadailynews

Pinobrigantedel : Ancora un' altro addio La minisindaca Monica Lozzi lascia i 5stelle: oligarchia e potere. E si candida con Paragone - alekosur : RT @GabryContessa: . e per la serie i grillini non sono fasci mimetizzati la lozzi scappa, si tiene la presidenza e aderirà al movimento It… - romafaschifo : C'è @MomyLozzi che lascia il M5S perché è solo 'oligarchia e propaganda'. Peccato che fosse totalmente e evidenteme… - romasociale : LA PRESIDENTE DEL VII MUNICIPIO LASCIA IL M5S @Roma @RegioneLazio - CorridoniLuis : Roma, presidente di VII municipio Lozzi lascia il M5S -