Mulan: l'uscita del film live-action Disney rimandata a data da destinarsi (Di venerdì 24 luglio 2020) La Disney ha nuovamente rimandato l'uscita di Mulan, questa volta senza specificare una nuova data per l'atteso film live-action. La Disney ha nuovamente rimandato l'uscita di Mulan, questa volta senza specificare una nuova data per l'atteso film live-action. Il film, basato sul classico d'animazione del 1998, doveva inizialmente arrivare nelle sale a fine marzo, per poi essere rimandato prima a fine luglio e successivamente a fine agosto. Ora, con la situazione sempre più incerta per quanto concerne i cinema statunitensi, è stato completamente rimosso dal calendario, in attesa di ulteriori sviluppi. Questa la ... Leggi su movieplayer

