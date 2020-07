MOVIOLA Udinese-Juventus: sospetto contatto De Paul-Ramsey, era rigore? (Di giovedì 23 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA al 35′ minuto di Udinese-Juventus. Alla Dacia Arena è la Juventus a premere sul piede dell’acceleratore in cerca del vantaggio ma è l’Udinese a sfiorare un possibile calcio di rigore. De Paul, tra i più attivi dei suoi, con un dribbling entra in area e nel tentativo di liberarsi per il tiro viene ostacolato da Ramsey. Il gallese interviene in scivolata e De Paul cade solamente in un secondo momento. Per Irrati non è calcio di rigore e la decisione dell’arbitro è corretta: De Paul, infatti, cade tardi e male, ai limiti della simulazione. Leggi su sportface

Alla Dacia Arena, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

