MotoGP, Valentino Rossi: “Sarebbe bello per tutti se Marquez riuscisse a correre subito” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Quando succedono queste cose è difficile valutare da fuori. Sembrava un brutto infortunio e che stesse fuori per tante gare e invece è qui dopo tre giorni: se riuscirà a guidare la moto sarebbe bello per tutti”. Valentino Rossi manda un in bocca al lupo al collega e rivale Marc Marquez, che dopo appena tre giorni dall’operazione all’omero destro in seguito alla brutta caduta della gara di domenica scorsa a Jerez, torna sullo stesso circuito per provare a correre nel Gran Premio di Andalusia. Il Dottore ai microfoni di Sky Sport analizza anche il suo momento personale e spera di far meglio rispetto al primo appuntamento in cui è arrivato un ritiro mentre si trovava comunque lontano dai primi: “Non è il momento migliore per ... Leggi su sportface

