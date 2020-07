MotoGP, Marquez non si ferma: lo spagnolo vuole l’ok dei medici per correre in Andalusia (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez non vuole fermarsi, tantomeno dinanzi alla frattura all’omero destro. Nonostante il terribile infortunio occorso alla curva 3 di Jerez, il Cabroncito ha intenzione di tornare già in Andalusia. Stamattina lo spagnolo atterrerà a Jerez con un volo privato per convincere il personale sanitario in tal senso, passando la visita medica in circuito e provando a correre già da venerdì o sabato. Voci che tuttavia vengono smentite dal box HRC, in fattispecie da Stefan Bradl: “Non riesco a immaginare che Marc possa guidare correttamente tre giorni dopo un’operazione alla parte superiore del braccio”, ha ammesso a Speedweek.com -. “Certo, ha urgente bisogno di punti. Ma prima deve vedere quanto saranno gravi i postumi ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Marquez vuole correre in MotoGP già nel prossimo GP di Jerez. Incidente alle spalle? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Marc Marquez potrebbe provare ad andare a Jerez per provare a correre nel GP d'Andalusia.… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP Marquez partito per Jerez per le visite mediche Lo spagnolo vuole correre il Gp Andalusia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | @marcmarquez93 la @HRC_MotoGP conferma, a @circuitodejerez per correre [VIDEO] - - Eurosport_IT : ?? INCREDIBILE! ?? ??? A due giorni dall'operazione Marc Marquez è tornato a Jerez de la Frontera per partecipare al… -