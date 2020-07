MotoGP, Marquez ha l'ok dei medici: può correre a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Contrordine, motociclisti: Marc Marquez corre. O almeno ci prova, di sicuro non si arrende. Cosa che nessuno, in effetti, avrebbe potuto verosimilmente immaginare. Dopo che lo stesso dottor Xavier Mir,... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MARQUEZ, VISITE MEDICHE OK: potrà correre Lo spagnolo martedì si è operato all'omero @sandrodonatog… - Eurosport_IT : ?? INCREDIBILE! ?? ??? A due giorni dall'operazione Marc Marquez è tornato a Jerez de la Frontera per partecipare al… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP Marquez partito per Jerez per le visite mediche Lo spagnolo vuole correre il Gp Andalusia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - OA_Sport : MotoGP, via libera dei medici: Marc Marquez correrà il GP di Andalucia 2020! - teo_acm : RT @sportface2016: +++#MotoGP: arriva l'ok dei medici, Marc #Marquez potrà partecipare all'#AndaluciaGP+++ -