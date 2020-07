MotoGP, Marquez ci sarà a Jerez per il GP Andalusia: arriva l’ok ufficiale dei medici (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez ci sarà a Jerez per la seconda gara della MotoGP, il Gran Premio di Andalusia. Il pilota spagnolo si è operato martedì al braccio ed è subito stato dichiarato abile per tornare in pista. Come di consueto il campione del mondo in carica dimostra una grandissima resistenza agli infortuni e di poter gareggiare sopra il dolore: dopo la caduta della prima gara, vuole subito sistemare le cose in classifica con una vittoria. Anche Crutchlow e Rins, pure loro infortunati domenica scorsa, sono stati autorizzati a correre nel weekend. Leggi su sportface

