MotoGp, il dottor Charte spiega: “Marquez ha superato una dura visita medica, corre gli stessi rischi degli altri piloti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Una visita medica durissima, superata brillantemente da Marc Marquez, che ha ricevuto così l’ok della Commissione medica per partecipare al week-end del Gran Premio di Andalusia. Un’impresa leggendaria quella del campione del mondo, resa possibile dal via libera dato dal dottor Charte, responsabile medico del Motomondiale che ha spiegato i motivi della sua decisione: “la frattura dell’omero di Marquez è importante, ma è dovuta a un impatto secco con la ruota della sua moto. Nei fatti le articolazioni, gomito e spalla, non sono state interessate. Con l’inserimento della placca abbiamo ridotto la frattura e Marc si è sentito subito bene. Le prove che ha dovuto sostenere nella visita ... Leggi su sportfair

corsedimoto : #MOTOGP - #MarcMarquez proverà a scendere in pista a Brno. Il dottor Mir spiega l'intervento all'omero destro e ass… - fmimolise : Marc Marquez, operazione riuscita: il nervo è integro. Il rientro a Brno si fa concreto: Il dottor Xavier Mir ha op… - sportli26181512 : Marquez news dopo la caduta: oggi l'operazione. I tempi di recupero in MotoGP: Dopo la caduta a Jerez, Marc Marquez… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Marquez prova a fissare l'obiettivo: rientro in Repubblica Ceca - infoitsport : MotoGP | Dottor Mir: “Marquez vuole rientrare a Brno” -