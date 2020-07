MotoGP, GP Andalusia 2020. Alex Marquez: “Marc è molto motivato” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Conosco Marc, l’ho chiamato martedì sera e l’ho visto molto motivato. Ieri mi ha detto che sarebbe venuto a Jerez. Ma anche io gli ho detto di venire se si fosse sentito tranquillo perché l’ho visto bene“. Lo ha dichiarato Alex Marquez in merito alla decisione del fratello Marc sul ritorno in pista al Gran Premio dell’Andalusia pochi giorni dopo l’operazione all’omero. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP Marquez partito per Jerez per le visite mediche Lo spagnolo vuole correre il Gp Andalusia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySport : GP d'Andalusia, Rins e Crutchlow ci saranno - sportface2016 : #MotoGP | Alex #Marquez sul fratello: 'Marc è molto motivato' - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez : @AndreaDovizioso su @marcmarquez93 , “In pista per non perdere la possibilità di lo… - sportli26181512 : Dovizioso: 'Marquez? Fantastico già solo pensare di correre GP a Jerez'. VIDEO: Dovizioso sulla scelta di Marquez d… -