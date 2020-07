Moto contro il rimorchio di un camion: Walter, papà di tre bimbi, muore a 25 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Incidente mortale a Sonico, nel Bresciano. Nello schianto tra Moto e il rimorchio di un camion è morto un giovane Motociclista, Walter Magnani. La vittima, padre di tre bambini, avrebbe compiuto 26 ... Leggi su leggo

