Morto Sergio Vatta, talent scout del Torino: calcio italiano a lutto (Di giovedì 23 luglio 2020) Piange il mondo del calcio italiano: è Morto Sergio Vatta, il talent scout del Torino capace di scoprire talenti come Bobo Vieri, Lentini e tanti altri. Il Torino perde un pezzo fondamentale della sua storia calcistica: è Morto stamattina, all’età di 82 anni, Sergio Vatta, talent scout e figura storica del calcio granata. Vatta, che in molti chiamavano semplicemente Il Mago, è stato uno dei più grandi scopritori di talenti del calcio torinista ed italiano in genere. Si devono ... Leggi su bloglive

