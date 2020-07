Morto Christian Bonifacino alle soglie dei 20 anni: famiglia distrutta dal dolore (Di giovedì 23 luglio 2020) Perdere la vita a 20 anni è sempre una tragedia. Christian Bonifacino non ce l’ha fatta: Pallare è in lutto con la famiglia davvero distrutta Una tragedia davvero incredibile. Christian Bonifacino, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 8 agosto, non ce l’ha fatta con un grande dolore di papà Flavio, mamma Sara e del … L'articolo Morto Christian Bonifacino alle soglie dei 20 anni: famiglia distrutta dal dolore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Caso McCann, Brueckner sospettato anche dello stupro di una donna irlandese in Algarve

Si trattava di Christian Brückner, 43 anni ... in base ai precedenti penali del sospettato, che Maddie sia morta. Pochi giorni dopo, tuttavia, Walter ha ammesso la possibilità di ‘non riuscire a ...

