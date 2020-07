Morgan, la figlia Anna Lou diventa protagonista di Baby su Netflix (Di giovedì 23 luglio 2020) A settembre arriverà su Netflix la terza e ultima stagione di Baby, che vedrà una new entry d’eccezione: Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento. Per la ragazza non si tratta della prima esperienza davanti alla macchina da presa: quando aveva 12 anni Anna Lou aveva recitato in Incompresa, film diretto dalla madre Asia, presentato al Festival di Cannes nel 2014. La giovane fino a qualche tempo fa aveva scelto di stare lontana dai riflettori. Poi, proprio nelle ultime settimane, è stata scelta come protagonista di Aelektra, fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, realizzato con Asia Argento e presentato in occasione della Haute Couture On Line di Parigi. Ad annunciare il progetto era stata proprio la Argento, che ... Leggi su dilei

