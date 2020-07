Monza, Galliani: “Ibrahimovic ha un difetto, ho tentato il colpo Boateng. Pioli-Milan? Dico la mia” (Di giovedì 23 luglio 2020) "Sogniamo di diventare una nuova Atalanta".Queste le parole di Adriano Galliani. L'amministratore delegato del Monza ha le idee ben chiare sul futuro della società lombarda, tra sogni e ambizioni. Di questo e di molto altro ancora, l'ex dirigente del Milan, che insieme al patron Silvio Berlusconi sta gradualmente costruendo una grande realtà nella periferia Milanese, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato dettagliatamente sul calciomercato, tra possibili colpi e imminenti trattative: "Boateng? Col Boa ho avuto un breve flirt, ci siamo parlati, abbiamo ipotizzato qualcosa. Poi abbiamo deciso di non andare avanti, ma ho parlato con lui e sarebbe anche venuto al Monza. I rapporti ... Leggi su mediagol

Svelate in autodromo le nuove casacche dei biancorossi, autodromo sul colletto e le parole di Galliani cucite addosso: «Speriamo siano destinate a entrare nella storia del club per essere state le pri ...Al di là del nome, qualcosa in attacco il Monza doveva fare ed è lecito aspettarsi ancora una ridda di calciatori interessati al ruolo di protagonisti in Serie B con la società di Berlusconi e ...