Monica Lozzi sceglie Paragone: “Addio M5S, un’oligarchia che pensa solo alle poltrone” (Di giovedì 23 luglio 2020) C’è anche Monica Lozzi con Gianluigi Paragone. È lei il primo vero colpo del neonato partito per l’Italexit. Oggi, 23 luglio 2020, nella sala stampa della Camera dei deputati, Gianluigi Paragone ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito per l’uscita dall’Ue: si chiama “No Europa, per l’Italia”. In questa circostanza, ad affiancarlo, c’era anche la presidente del VII Municipio di Roma Monica Lozzi, la quale ha comunicato di lasciare il Movimento 5 Stelle e di candidarsi come sindaca di Roma con una lista appoggiata proprio da Paragone. La Lozi spiega poi sulla sua pagina Facebook: “Oggi è il giorno in cui mi lascio alle spalle l’amarezza e la ... Leggi su ilparagone

