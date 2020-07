Monia Monni: la consigliera che si ribella allo “Sta’ bona” del collega (Di giovedì 23 luglio 2020) Monia Monni è vice presidente gruppo Partito Democratico nel consiglio regionale della Toscana e ieri è stata protagonista di questo intervento mentre si parlava del candidato in Regione Eugenio Giani e della frase su Susanna Ceccardi “al guinzaglio” di Salvini. La candidata della Lega aveva sostenuto che il suo concorrente alla carica della presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani le avesse dato della cagna quando l’espressione “tenere al guinzaglio qualcuno” è presente come metafora persino sulla Treccani. Monni ha preso la parola per “denunciare l’atteggiamento delle destre contro le donne”. Poi è stata interrotta dal vicepresidente Marco Stella, di Forza Italia che le ha sussurrato qualcosa che nel video non si sente ma si capisce dalla sua replica: ... Leggi su nextquotidiano

Tensione in Consiglio regionale, in Toscana, quando Monia Monni ha preso la parola per “denunciare l’atteggiamento delle destre contro le donne”, come lei stessa ha dichiarato. A un certo punto, la co ...

Elezioni Regionali, caccia alla riconferma in Consiglio

Vediamo la situazione: PROVINCIA DI FIRENZE (quattro circoscrizioni elettorali) PARTITO DEMOCRATICO - Oltre al candidato presidente Eugenio Giani, saranno capolista i consiglieri uscenti Monia Monni ...

