Monfalcone Estate 23-26 Luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Ritorna “Aspettando Geografie” in piazzetta Unità d’Italia, giovedì 23 Luglio alle ore 18.30, con “Viaggiando con le Maldobrie”. Le storie di mare e di terra nate dalla penna di Lino Carpinteri e Mariano Faraguna, ambientate nelle vecchie province dell’Impero austro-ungarico, rivivono in questo appuntamento curato da Roberto Covaz. Alle parole del giornalista Monfalconese si alterneranno delle letture ad alta voce di brani tratti dalle “Maldobrie”, a cura dei Lettori in Cantiere. Per il “MOCA – Festival musicale internazionale” diretto da Simone D’Eusanio, venerdì 24 Luglio, a Monfalcone alle 18.30 in Viale San Marco si esibisce il “Tuk-tuk trio” (jazz), alle 19.30 in via Sant’Ambrogio “LDV La Dolce ... Leggi su udine20

tabletquotidia2 : MONFALCONE ESTATE: GLI APPUNTAMENTI DAL 23 AL 26 LUGLIO - ENRICOLIOTTI : Monfalcone Estate_Gli appuntamenti da giovedì 23 a domenica 26 luglio - ildiscorso : Monfalcone Estate_Gli appuntamenti da giovedì 23 a domenica 26 luglio - TRIESTEALLNEWS : Monfalcone Estate non si ferma: gli appuntamenti da giovedì 23 a domenica 26 luglio - - tabletquotidia2 : MONFALCONE ESTATE: APPUNTAMENTI DAL 20 AL 22 LUGLIO -

Ultime Notizie dalla rete : Monfalcone Estate Prosegue il calendario di Monfalcone Estate Il Friuli Il Cisi non andrà in vacanza aperti tutti i 9 centri diurni

Servizi garantiti per tre settimane sui quattro: solo quella dopo ferragosto vedrà un’attività ridotta, ma con due siti di emergenza a Gorizia e a Monfalcone Luigi Murciano / Gradisca Il Consorzio I ...

Il Rocca Bus torna in servizio In viaggio tra le sedi culturali

Laura Blasich Torna da oggi il Rocca Bus, la navetta gratuita pensata dal Comune, e realizzata grazie ad Apt, per collegare i contenitori espositivi e museali di Monfalcone con il suo simbolo. Ad affi ...

Servizi garantiti per tre settimane sui quattro: solo quella dopo ferragosto vedrà un’attività ridotta, ma con due siti di emergenza a Gorizia e a Monfalcone Luigi Murciano / Gradisca Il Consorzio I ...Laura Blasich Torna da oggi il Rocca Bus, la navetta gratuita pensata dal Comune, e realizzata grazie ad Apt, per collegare i contenitori espositivi e museali di Monfalcone con il suo simbolo. Ad affi ...