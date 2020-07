Ministra Azzolina: quelle strane incongruenze nel curriculum (Di giovedì 23 luglio 2020) “La cosa nella quale io ho sempre creduto pensando alla politica è il concetto di competenza, nei posti giusti ci devono stare le persone competenti. Avendo lavorato a scuola per anni, avendo due lauree e un percorso di studi molto selettivo con pratica legale di diritto scolastico e altro, credo, in questo momento, di essere la persona giusta al posto giusto, soprattutto ai tempi del coronavirus…”. A dichiararlo a Rai Radio 1 la Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, stanca di essere (...) - Istruzione / Governo, , Miur, Ministero dell'Istruzione, curriculum vitae, No logo, Apertura Maxi, Azzolina Lucia Leggi su feedproxy.google

LegaSalvini : AZZOLINA LASCIA SENZA PAROLE SALVINI: 'IO PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO' #azzolinabocciata - gennaromigliore : Come sia possibile, in un paese pieno di laureati, che la ministra #Azzolina parli di supplenze date a non laureati… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - il_Giangi : #scuola La ministra #Azzolina l'ha già detto che gli studenti dovranno portarsi il #banco da casa? #23luglio… - SimoneBlangetti : RT @alfredodattorre: Finisco avvilito due giorni di esami, con matricole che ignorano il secolo (non l’anno) della Riv. Francese o della Ri… -