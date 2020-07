Milazzo (Messina) – Tragico incidente in parapendio a Capo Milazzo (Di giovedì 23 luglio 2020) Tragedia in volo a Milazzo (Messina) dove un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il il parapendio. E’ accaduto ieri sera, poco prima del tramonto a Capo Milazzo. Non ha avuto scampo. Tragedia in volo a Milazzo (Messina) dove un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, ha perso la vita dopo essersi … Leggi su periodicodaily

tempostretto : Un nuovo articolo: (Milazzo. Precipita col parapendio, muore 67enne) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - TV7Benevento : Messina: tragedia in volo a Milazzo, si schianta con il parapendio... - NuovoSud : Deltapiano si schianta nella collina 'Lucifero': un morto a Milazzo - linkmotorsepoca : Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce - € 27000 veicolo visionabile presso LINK MOTORS MILAZZO Via Nazionale, 2 - 98057 Oliv… - medaglia_nicola : La battaglia di Milazzo: lo svolgimento. La capitolazione di Messina Carissimi, ecco la seconda parte della decima… -