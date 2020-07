Milano, la violenza sessuale al Parco Monte Stella: fermato il presunto stupratore (Di giovedì 23 luglio 2020) È stato fermato il presunto stupratore di Parco Monte Stella, a Milano. L’uomo era ricercato per aver violentato e abusato di una donna di 45 anni lo scorso 15 luglio. La vittima si trovava a passeggio con il proprio cane nel Parco sulla collinetta di San Siro e intorno alle 18.20 è stata aggredita da un uomo, di “origine straniera”, come descritto dalla donna, che l’ha colta di spalle e trascinata per i capelli in un luogo appartato dietro la scuola primaria Martin Luther King, per poi stuprarla. Dopo lo stupro l’uomo è scappato, mentre lei è riuscita a riprendersi e ha chiesto aiuto a una persona che stava facendo jogging nel Parco. La vittima ha denunciato subito ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #23luglio Milano, fermato il presunto autore della brutale violenza nei confronti di una donna al parco Monte Stell… - matteosalvinimi : Oggi nella mia Milano, in uno degli ex quartieri modello diventato luogo di violenza e degrado. Non è possibile che… - giulianopisapia : Il “Muro delle bambole” di Milano ha rappresentato un simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Chi gli ha d… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Arrestato l'autore della brutale violenza sessuale al Parco Monte Stella a Milano - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Arrestato l'autore della brutale violenza sessuale al Parco Monte Stella a Milano -