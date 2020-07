Milan-Rangnick, cos’è successo? La Bild ripercorre i nove mesi di trattativa sfumati (Di giovedì 23 luglio 2020) Ralf Rangnick non sarà il manager del Milan. La notizia stupisce, dal momento che l’accordo con sembrava ormai cosa fatta. Invece, dopo nove mesi di trattativa, è saltato tutto. Esattamente cos’è successo? Il quotidiano tedesco Bild ha provato a ripercorrere le tappe della trattativa. I primi contatti tra il Milan e Rangnick ci sono stati agli inizi di novembre, quando i rossoneri erano quattordicesimi in campionato con prestazioni mediocri. Il tecnico tedesco si è mostrato fin da subito interessato alla proposta di un club storico come quello rossonero. Rangnick ha quindi iniziato a studiare l’italiano e il 7 maggio ha ... Leggi su sportface

