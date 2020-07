Milan, il mercato di Pioli: Tonali, rinnovo di Rebic e la permanenza di Ibrahimovic (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo il rinnovo Stefano Pioli sta pensando già al mercato per rinforzare il Milan della prossima stagione: i nomi Oggi inizierà ufficialmente il Pioli-bis con la firma sul contratto sino al 2022. Un sì da 2 milioni netti a stagione e un bonus significativo: 500 mila euro per il sospirato ritorno in Champions League. Un premio speciale, più degli altri. Ma c’è dell’altro. La proprietà, in parallelo, ha deciso di ascoltare il suo parere anche sul mercato. Prima di tutto il tecnico rossonero voterà a favore di una permanenza di Zlatan Ibrahimovic a Milano: Pioli si è espresso più volte a suo favore in pubblico ed è dato sapere che ne ha ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, il punto sul #mercato - matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - SkySport : Ibra, Rebic, Jovic: il Milan all'attacco sul mercato - sportli26181512 : La Gazzetta dello Sport: 'Da Tonali a Ibra, il Milan di Pioli': La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina d… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Milan, il punto sul #mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan mercato Calciomercato Milan, ora cambia tutto: nel mirino c’è un nome assurdo! Il Milanista Gazzetta - Bernardeschi, tempo di cambiamenti

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul presente e sul futuro di Federico Bernardeschi, al centro di voci di mercato: “Bernardeschi, Tempo di cambiamenti. Ora l’agente, poi Napoli? Fede valuterà il su ...

Milan; dopo Pioli, testa al mercato: Maldini punta Tonali

Dopo la rivoluzione tecnica e tattica post lockdown e dopo l’inaspettata conferma di Stefano Pioli, il Milan può finalmente concentrarsi sul calciomercato. Per la stagione 2020-2021 il budget non sarà ...

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul presente e sul futuro di Federico Bernardeschi, al centro di voci di mercato: “Bernardeschi, Tempo di cambiamenti. Ora l’agente, poi Napoli? Fede valuterà il su ...Dopo la rivoluzione tecnica e tattica post lockdown e dopo l’inaspettata conferma di Stefano Pioli, il Milan può finalmente concentrarsi sul calciomercato. Per la stagione 2020-2021 il budget non sarà ...