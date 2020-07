Milan, Gazidis: «Maldini? Mi aspetto che rimanga» (Di giovedì 23 luglio 2020) La conferma di Pioli e il conseguente mancato arrivo di Rangnick cambiano totalmente le prospettive per Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan. L’a.d. Ivan Gazidis punta forte sulla sua permanenza tra la dirigenza del club rossonero. «Ha due anni di contratto e mi aspetto che rimanga, ci sentiamo tutti i giorni, il suo apporto è … L'articolo Milan, Gazidis: «Maldini? Mi aspetto che rimanga» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MCriscitiello : Prima scelta intelligente di Gazidis, alla guida del Milan. I tedeschi restano in Germania. Cambiare tutto, per l’e… - capuanogio : La svolta intelligente del #Milan - FabioSuperkit8 : RT @RadioRossonera: Intervista di Radio Rossonera a Ivan #Gazidis: 'Stiamo imboccando la strada giusta. L’Europa non puó fare a meno del #M… - LUZrossonero : RT @stetho83: Quindi Aivan conferma che lui nella parte sportiva ci ha sempre messo becco, e che non si occupa solo di bilanci. https://t.c… - PianetaMilan : #Gazidis: 'Lo #stadio è un asset fondamentale per il nostro progetto' - #NuovoStadio #SanSiro @acmilan #ACMilan… -