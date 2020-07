Milan, Gazidis: “Maldini? Mi aspetto che rimanga. Con Ibra decideremo insieme” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Gazidis ha concesso un’intervista al Corriere della Sera e ha affrontato dei temi importanti per il futuro del Milan. Innanzitutto la permanenza di Paolo Maldini, che non sembra ancora certa al 100%: “Ha due anni di contratto e mi aspetto che rimanga. Ci sentiamo tutti i giorni, il suo apporto è importantissimo”. Inevitabile che Gazidis venga interpellato anche sulla conferma di Zlatan Ibrahimovic, che ha un contratto in scadenza a fine campionato: “Non so dire se ora Ibra abbia più possibilità di restare. Ci ha dato una grande mano, da quando è arrivato. Ci ha messo passione, istinto, talento. Ha aiutato i più giovani. Un giocatore fenomenale. decideremo insieme“. ... Leggi su sportface

