Milan-Atalanta, Pioli: “Le assenze ci sono. Dovremo fare una grande prestazioni” (Di giovedì 23 luglio 2020) Milan-Atalanta, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Tre punti in palio fondamentali per entrambe le compagini. MilanO – Milan-Atalanta, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. La trentaseiesima giornata si apre con la sfida di San Siro tra due squadre che stanno attraversando un grande momento di forma. Serie A, Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli Le insidie di questa sfida sono conosciute da Stefano Pioli che in conferenza stampa, citato da tuttomercatoweb.com, presenta la partita: “Si affrontano due squadre che hanno fatto più punti dalla ripresa del campionato. Davanti a noi ci sono tre partite e dobbiamo provare superare le ... Leggi su newsmondo

