Milan-Atalanta, Pioli: “Dalla gara d’andata siamo cambiati tanto. Rinnovo? Ci speravo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Milan non si ferma, l'obiettivo quinto posto è ancora lì a portata di mano.I rossoneri possono vantare un ruolino di marcia davvero invidiabile nel post lockdown inseguono la quinta posizione che significherebbe saltare a piè pari i preliminari di Europa League. Il Rinnovo di Stefano Pioli fino al 2022 ha ravvivato l'ambiente intorno al club di Via Aldo Rossi, queste le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro l'Atalanta."Conosciamo l’importanza della partita. Vogliamo che il nostro momento positivo continui. Conosciamo la forza dell’avversario, ha dei numeri esagerati ed è primo in tutte le statistiche. Vogliamo fare una grande partita. Dal 5-0 dell'andata siamo cambiati tanto ma era prevedibile. È stata una ... Leggi su mediagol

