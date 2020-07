Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: non c’è Ilicic (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista del match di domani a San Siro contro il Milan. L’Atalanta proseguirà il proprio percorso passando da Milano contro una delle formazioni più in salute post lockdown. Per il tecnico dei bergamaschi c’è da tener conto dell’assenza di Ilicic, ancora out per problemi fisici. Di seguito l’elenco dei convocati: 22 Raoul Bellanova, 3 Mattia Caldara, 21 Timothy Castagne, 90 Ebrima Colley, 7 Lennart Czyborra, 20 Jacopo Da Riva, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 95 Pierluigi Gollini, 10 Alejandro Darío Gomez, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 18 Ruslan Malinovskyi, 9 Luis Muriel, 6 Jose’ Luis Palomino, 88 Mario Pašalic, 31 ... Leggi su sportface

Atalanta_BC : Venerdì sera a Milano! ?? Friday night in Milan! ? ???? #SerieATIM | 36ª giornata ?? @acmilan ??? Stadio Giuseppe Meazza… - DiMarzio : #Milan, le parole di #Pioli in conferenza stampa - Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - leonzan75 : RT @MilanNewsit: Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Ilicic - freserixmassar : RT @SkySport224: ++Milan++ Nuovo stadio di Milano San Siro sarà demolito con l' Atalanta dentro! -