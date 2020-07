Milan, a tutto Gazidis: “Il rinnovo di Pioli e la verità su Rangnick. Se Ibrahimovic può restare? Rispondo così…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Parola a Ivan Gazidis.Diversi sono stati i temi trattati dall'amministratore delegato del Milan, intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': dalla scelta di rinnovare il contratto di Stefano Pioli, che sembrava ad un passo dall'addio al termine della stagione, alla possibilità che Zlatan Ibrahimovic possa continuare a vestire la maglia rossonera. Ma non solo..."Come amministratore delegato ho il dovere di valutare tutte le opportunità che il mercato offre per trovare l'opzione migliore per il club. Se non lo facessi, non farei bene il mio lavoro. Sull'allenatore ho sempre detto che avremmo deciso a fine stagione, per dare modo a Pioli di continuare l’opera cominciata a ottobre. A parte i risultati, che sono comunque positivi, il giudizio su di lui è basato su due ... Leggi su mediagol

