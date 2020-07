Migranti, Ocean Viking sotto sequestro. Guardia Costiera: “Ha trasportato troppi naufraghi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ocean Viking sotto sequestro. La Guardia Costiera: “Ha trasportato troppi naufraghi”. ROMA – Ocean Viking sotto sequestro. La Guardia Costiera ha eseguito l’ordine arrivato dalla Procura di Siracusa che ha emesso un fermo amministrativo “per diverse irregolarità di natura tecnica e operativa. Situazioni che non solo mettevano a rischio la sicurezza dell’equipaggio, ma anche quella delle persone recuperate in mare“. Il sequestro durerà fino a quando la Ong non metterà fine alle lacune tecniche che sono state contestate. La Ong si difende: “I naufraghi non sono ... Leggi su newsmondo

