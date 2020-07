Migranti, fermo amministrativo per la Ocean Viking: «Ong vessate, c’è uno schema» (Di giovedì 23 luglio 2020) Un’ispezione durata undici ore da parte della Guardia Costiera italiana e un fermo amministrativo. È quello che è accaduto oggi , a Porto Empedocle, in Sicilia, alla Ocean Viking, la nave umanitaria operata dalla Ong francese Sos Mediterranée impegnata in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Per Sos Med si tratta di una «palese manovra amministrativa vessatoria». «C’è un chiaro schema che viene applicato in modo eccessivo e abusivo, in una continua vessazione amministrativa delle ong», affonda Frédéric Penard, direttore operativo di Sos Mediterranèe, «con l’unico scopo di impedire che le attività di salvataggio colmino il vuoto lasciato dagli Stati europei. Ma ... Leggi su open.online

