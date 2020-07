Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa: in 48 ore oltre 500 persone arrivate (Di giovedì 23 luglio 2020) continuano gli sbarchi di Migranti in Italia. Nelle ultime 48 ore sono oltre 500 le persone arrivate via mare nel nostro Paese, soprattutto a Lampedusa. Nell’isola, tra operazioni di soccorso nelle acque antistanti e approdi autonomi, solo oggi (giovedì 23 luglio) sono arrivate 15 imbarcazioni con a bordo 294 Migranti (LO SPECIALE Migranti). Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa: in 48 ore oltre 500 persone arrivate - PetriccaMauro : RT @ilgiornale: Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: L'hotspot è al collasso e il leader della Lega Matteo Salvini, in visita su… - RoyBatty53 : @pistgino @TassoniMatteo @matteosalvinimi Poi ci sono quelli che non facevano un cazzo prima del Covid, non hanno f… - RoyBatty53 : @matteosalvinimi Poi ci sono quelli che non facevano un cazzo prima del Covid, non hanno fatto un cazzo durante il… - RoyBatty53 : @matteosalvinimi Poi ci sono quelli che non facevano un cazzo prima del Covid, non hanno fatto un cazzo durante il… -