Mi vergogno. La sfogo di Rita Dalla Chiesa sui carabinieri di Piacenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Sgomento e indignazione per la notizia dell'arresto dei sei carabinieri a Piacenza. «Mi vergogno profondamente per le infamie commesse dai sei carabinieri di Piacenza. Non riesco nemmeno a chiamarli carabinieri. I veri carabinieri sono altri. Solidarietà a tutti gli altri che portano con fatica e onore le loro divise». Lo scrive su Twitter Rita Dalla Chiesa commentando la notizia del sequestro di una caserma dei carabinieri di Piacenza e dell'arresto di sei militari.

