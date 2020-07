“Mi si è incastrato…”. Elettra Lamborghini, incidente durante la notte: la confessione in diretta (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo il lockdown e un primo cambio di programmi, Elettra Lamborghini è andata avanti spedita per la sua strada e spera non ci siano intoppi per la realizzazione del suo sogno. Afrojack è il dj e producer olandese che è riuscito a stregare la bella Elettra Lamborghini. Forse pochi lo ricordano, ma i due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando sin da subito l’interesse dei paparazzi più curiosi. Elettra ha subito coinvolto il suo vasto pubblico social nei preparativi del matrimonio, ma sulla data delle nozze col deejay Afrojack è sempre rimasta sul vago. Ci ha pensato Dagospia a rivelarla: secondo il noto sito di Roberto D’Agostino il giorno prescelto è il prossimo 6 settembre. L’artista aveva ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Mi incastrato…”