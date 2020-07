“Mi riempie il cuore”. Elodie pubblica questo scatto e si ‘scioglie’. Il retroscena è emozione pura: foto (Di giovedì 23 luglio 2020) Davvero emozionante ciò che ha fatto la cantante Elodie e che ha voluto condividere con tutti i suoi fan su Instagram. La giovane artista ha puntato l’attenzione su una fascia di età che più di tutti ha sofferto i mesi di isolamento forzato, ovvero i bambini. Lei ha quindi voluto pubblicare sul popolare social network un abbraccio con una bambina, davvero speciale. Un momento di grandissima gioia sia per la musicista che per la piccola, la quale ha coronato il suo grande sogno. Lo scatto in questione ha emozionato praticamente tutti e molto bello è stato il gesto della cantante, che ha lasciato spazio a questa bimba. Il risultato finale è stato caratterizzato da una marea di mi piace e di commenti positivi. Nonostante i genitori avessero invitato la piccola a non abbracciarla per evitare ... Leggi su caffeinamagazine

18shadesofharry : vedere tutto l’amore che hanno condiviso oggi per il loro percorso insieme come band e anche tutta la gratitudine n… - hes_unflowerVI : RT @chiediloalvento: vedere tutte le fan dei 1d felici per i 10 anni mi riempie davvero il cuore di gioia?????? - RBelyova : RT @TafuniMina: ?? “Gli occhi parlano come nessuna bocca potrebbe “?? Buongiorno Italia ???? Good mornig amiche #CanDem ?? Günaydin ragazzi, v… - chiediloalvento : vedere tutte le fan dei 1d felici per i 10 anni mi riempie davvero il cuore di gioia?????? - IrinaBaltatu : RT @TafuniMina: ?? “Gli occhi parlano come nessuna bocca potrebbe “?? Buongiorno Italia ???? Good mornig amiche #CanDem ?? Günaydin ragazzi, v… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi riempie Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE