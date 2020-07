METEO, torna l’incubo dell’ESTATE SAHARIANA. Rischio CALDO ESAGERATO (Di giovedì 23 luglio 2020) Le proiezioni METEO lasciano presagire grosse novità per gli ultimi giorni di luglio e i primi d’agosto, con l’estate che potrebbe letteralmente trasformarsi a causa dell’invadenza in grande stile dell’anticiclone subtropicale, il quale potrebbe mettere a ferro e fuoco l’Italia. Fino a questo momento l’estate 2020 è stata sicuramente molto particolare e diversa da quelle degli ultimi anni. Il CALDO non ha mai raggiunto livelli eccessivi e soprattutto ci sono stati break temporaleschi molto importanti anche nelle ultime settimane. In genere luglio mostra METEO molto stabile e favorevole alle vampate di CALDO, ma non è stato così quest’anno. Fino a questo momento l’estate ha visto temperature anche sottomedia e sono stati pochi i ... Leggi su meteogiornale

Ci siamo, un nuovo rapido ma intenso peggioramento è alle porte dell’Italia e, dopo i violenti temporali della notte appena passata un nuovo importante cambiamento è in arrivo nelle prossime ore. I fe ...

METEO WEEKEND: tutte le ultime NOVITA' sull'Italia

Anche le temperature torneranno ad aumentare, in un contesto climatico comunque gradevole e senza eccessi di calore. Vediamo i dettagli: METEO ITALIA SABATO. Tempo in prevalenza soleggiato sulle ...

