METEO sino al 29 Luglio: altri TEMPORALI, ma prossima settimana GRAN CALDO (Di giovedì 23 luglio 2020) METEO sino AL 29 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Sta arrivando al culmine la fase d’instabilità, con ondate di TEMPORALI in serie a penalizzare soprattutto il Nord Italia. Il calore latente che si era nel frattempo accumulato nei bassi strati in Val Padana ha fatto da miccia per l’esplosione di un’intensità attività convettiva, pur in presenza di semplici infiltrazioni instabili. Ora però assisteremo all’inserimento di un ulteriore fronte più incisivo, in seno ad un cavo d’onda in arrivo dalla Francia, che riuscirà a penetrare sull’Italia portando un ulteriore cedimento barico ed un peggioramento ancora più importante sulle regioni settentrionali nella giornata di venerdì. Il nuovo passaggio temporalesco riuscirà ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo Italia sino al 2 Agosto, super ANTICICLONE da piena Estate - infoitinterno : METEO sino al 28 Luglio: nuova BURRASCA, rischio NUBIFRAGI e GRANDINE - infoitinterno : Meteo Italia sino al 1° Agosto, in arrivo il grande CALDO africano - infoitinterno : METEO sino al 27 Luglio: dal CALDO AFRICANO ai TEMPORALI anche violenti - zazoomblog : Meteo BERGAMO: clima estivo sino a metà settimana poi nuovi TEMPORALI - #Meteo #BERGAMO: #clima #estivo -