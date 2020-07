Meteo Nord Italia preoccupazione per i TEMPORALI con nubifragi e grandine. La previsione (Di giovedì 23 luglio 2020) In realtà il peggioramento delle condizioni Meteo, per alcune regioni, cominciata ieri sera. Stiamo parlando del Nord Italia, dove i primi spifferi di aria atlantica hanno destabilizzeranno pesantemente l’atmosfera. Una serie di TEMPORALI ha interessato gran parte delle regioni settentrionali, con pioggia torrenziale, tempesta di fulmini, grandine. Si replicherà oggi, più o meno con le stesse modalità e nelle stesse regioni. Questo per dire che altrove continuerà a splendere il sole e continuerà a far caldo. Quindi al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori. Arriveremo così a domani, venerdì, una giornata che per certi versi potrebbe risultare preoccupante. Il motivo? Perché i modelli previsionali ad alta risoluzione, che ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte,… - Tl1CQ3RvLr5hZwQ : RT @3BMeteo: #AvvisoMeteo per venerdì. Interessato il CentroNord. Possibili locali nubifragi e #grandine - 3BMeteo : #AvvisoMeteo per venerdì. Interessato il CentroNord. Possibili locali nubifragi e #grandine - MRosspach : ?? Ieri bella piovuta per una linea temporalesca scesa da Nord Ovest. Caduti in media 15-20 mm con grandine segnala… - iconanews : Meteo, insistono i temporali al Nord: alto rischio grandine -