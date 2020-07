Meteo MILANO: altri TEMPORALI in arrivo, anche forti. Soleggiato nel fine settimana (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà l'instabilità in ulteriore accentuazione che raggiungerà la fase culminante tra giovedì e venerdì, con acquazzoni più probabili e temperature in calo. Il sole tornerà presente nel weekend. Giovedì 23: poco nuvoloso con TEMPORALI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 3 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Venerdì 24: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 13 mm. Temperatura da 20°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 25: quasi sereno. Temperatura ... Leggi su meteogiornale

