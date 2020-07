Meteo, Italia ancora divisa in due: bel tempo al Sud, temporali al Nord (Di giovedì 23 luglio 2020) Le previsioni Meteo vedono un’Italia ancora spaccata in due: mentre al Sud prevale il bel tempo, al Nord pronti fenomeni temporaleschi L’Italia continua ad avere una doppia faccia riguardo al clima. L’Anticiclone inizia ad indebolirsi al Nord dove a farla da padrone sarà il maltempo. Fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da grandine e forti raffiche di … L'articolo Meteo, Italia ancora divisa in due: bel tempo al Sud, temporali al Nord proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: il #caldo potrebbe presentarsi più persistente sull'Italia nel prosieguo dell'Estate - enrydamy : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi #METEO #ANSA - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, #Nuovo #FRONTE #TEMPORALESCO con #GRANDINE pronto a colpire l'Italia. Ecco DOVE e #QUANDO - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi #METEO #ANSA - Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #METEO #ANSA -