METEO: fase acuta temporalesca, dal weekend CAMBIA di nuovo TUTTO. Dettagli (Di giovedì 23 luglio 2020) L’anticiclone non riesce a proteggere tutta Italia, con il Nord di nuovo finito preda di un impulso temporalesco legato ad una circolazione instabile giunta dalla Francia. Il calore latente che si era nel frattempo accumulato al suolo ha fatto da miccia per l’esplosione di un’intensità attività convettiva. Temporali sono così scoppiati anche in Val Padana tra il pomeriggio e la sera di mercoledì, nel momento più favorevole dopo il massimo riscaldamento diurno, unendosi poi in un sistema multicellulare che ha attraversato in nottata gran parte dell’area padana dal Piemonte alla Lombardia fino all’Emilia e al Veneto. Questo impulso instabile contribuisce a fare da apripista all’inserimento di un ulteriore fronte più incisivo, che riuscirà a penetrare sull’Italia ... Leggi su meteogiornale

