Meteo, ancora nuovi NUBIFRAGI al Nord Italia, ma sopratutto GRANDINE (Di giovedì 23 luglio 2020) Insidiose infiltrazioni instabili sono riuscite a intrufolarsi all’interno dell’anticiclone, che mostra evidenti segnali di cedimento sul Nord Italia. Ne sono così derivati temporali anche forti già dal pomeriggio di martedì su alcune aree alpine, prealpine, prealpine, pedemontane e vicine pianure. La presenza d’aria calda ed umida a ridosso del suolo rappresenta il carburante ideale per la formazione e il sostentamento ai temporali, che a carattere locale possono così risultare anche intensi con GRANDINE e raffiche di vento. Basta davvero in questi casi solo una scintilla per generare imponenti temporali. Tra le zone più colpite figura l’alto Veneto, tra le Prealpi vicentine e le vicine pianure. Nel pomeriggio di martedì 21 luglio, pioggia ... Leggi su meteogiornale

