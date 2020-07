Messi Inter: il padre dell’argentino ad agosto si trasferirà a Milano (Di giovedì 23 luglio 2020) Lionel Messi all’Inter? I tifosi sognano e la società smentisce. Intanto, il padre del fuoriclasse del Barcellona si trasferirà a Milano Il padre di Lionel Messi si trasferirà a Milano nel mese di agosto per trattare un’eventuale trasferimento del fuoriclasse argentino, in scadenza di contratto con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2021. I tifosi dell’Inter sognano, ma il club nerazzurro ha immediatamente precisato che «non è in atto alcuna trattativa per portare il fenomeno del Barcellona all’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? ?? Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passag… - Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - _enz29 : RT @marifcinter: Il padre di #Messi sta per spostare a Milano la base di tutti gli affari del campione argentino. Già a partire da agosto s… - elias97inter : RT @marifcinter: Il padre di #Messi sta per spostare a Milano la base di tutti gli affari del campione argentino. Già a partire da agosto s… - Pierlun : Messi si compra l'Inter? -